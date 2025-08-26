UX Chain (UX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.359554$ 0.359554 $ 0.359554 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.09% שינוי מחיר (1D) -4.01% שינוי מחיר (7D) +2.10% שינוי מחיר (7D) +2.10%

UX Chain (UX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, UX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.359554, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UX השתנה ב -0.09% במהלך השעה האחרונה, -4.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

UX Chain (UX) מידע שוק

שווי שוק $ 966.89K$ 966.89K $ 966.89K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.68M$ 2.68M $ 2.68M אספקת מחזור 4.43B 4.43B 4.43B אספקה כוללת 12,290,000,000.0 12,290,000,000.0 12,290,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של UX Chain הוא $ 966.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UX הוא 4.43B, עם היצע כולל של 12290000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.68M.