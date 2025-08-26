עוד על TEN

Tokenomy סֵמֶל

Tokenomy מחיר (TEN)

לא רשום

1 TEN ל USDמחיר חי:

$0.00858675
$0.00858675$0.00858675
-1.80%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Tokenomy (TEN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:18:59 (UTC+8)

Tokenomy (TEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00854405
$ 0.00854405$ 0.00854405
24 שעות נמוך
$ 0.00898422
$ 0.00898422$ 0.00898422
גבוה 24 שעות

$ 0.00854405
$ 0.00854405$ 0.00854405

$ 0.00898422
$ 0.00898422$ 0.00898422

$ 0.545269
$ 0.545269$ 0.545269

$ 0.00141995
$ 0.00141995$ 0.00141995

-0.11%

-1.83%

-1.23%

-1.23%

Tokenomy (TEN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00858675. במהלך 24 השעות האחרונות, TEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00854405 לבין שיא של $ 0.00898422, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.545269, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00141995.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TEN השתנה ב -0.11% במהלך השעה האחרונה, -1.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tokenomy (TEN) מידע שוק

$ 992.90K
$ 992.90K$ 992.90K

--
----

$ 1.72M
$ 1.72M$ 1.72M

115.50M
115.50M 115.50M

200,000,000.0
200,000,000.0 200,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Tokenomy הוא $ 992.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TEN הוא 115.50M, עם היצע כולל של 200000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.72M.

Tokenomy (TEN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Tokenomyל USDהיה $ -0.000160194432124169.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTokenomy ל USDהיה . $ -0.0010477174.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTokenomy ל USDהיה $ -0.0002068702.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Tokenomyל USDהיה $ -0.002972586464409377.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000160194432124169-1.83%
30 ימים$ -0.0010477174-12.20%
60 ימים$ -0.0002068702-2.40%
90 ימים$ -0.002972586464409377-25.71%

מה זהTokenomy (TEN)

Tokenomy aims to foster financial inclusion and provide access to anyone who wants to be connected with alternative funding networks and global innovation. The founders of Tokenomy are the leading members from Bitcoin Indonesia, one of the largest bitcoin and blockchain startup in South East Asia with over 900,000 registered users. Starting as a token exchange, Tokenomy’s goal is to become a one-stop platform providing both tokenization and liquidity. The goal is to offer a global token market access on one hand, and the ability for anyone, from small entrepreneurs to large enterprise businesses, to issue proprietary tokens and plug themselves into crypto liquidity pool for reliable and easy crowdfunding on the other. Tokenomy aims to provide a token exchange first, and tokenization platform later which solves the aforementioned issues of token sales, allowing anyone to tokenize their services and products and conduct a crowdfunding. By having a shared login with Bitcoin.co.id, which has over 900,000 users, Tokenomy instantly has access to a huge user pool.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Tokenomy (TEN) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Tokenomyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Tokenomy (TEN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Tokenomy (TEN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Tokenomy.

בדוק את Tokenomy תחזית המחיר עכשיו‏!

TEN למטבעות מקומיים

Tokenomy (TEN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Tokenomy (TEN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TEN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Tokenomy (TEN)

כמה שווה Tokenomy (TEN) היום?
החי TENהמחיר ב USD הוא 0.00858675 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TEN ל USD?
המחיר הנוכחי של TEN ל USD הוא $ 0.00858675. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Tokenomy?
שווי השוק של TEN הוא $ 992.90K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TEN?
ההיצע במחזור של TEN הוא 115.50M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TEN?
‏‏TEN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.545269 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TEN?
TEN ‏‏רשם מחירATL של 0.00141995 USD.
מהו נפח המסחר של TEN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TEN הוא -- USD.
האם TEN יעלה השנה?
TEN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TEN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:18:59 (UTC+8)

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.