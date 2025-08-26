Tokenomy (TEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00854405 $ 0.00854405 $ 0.00854405 24 שעות נמוך $ 0.00898422 $ 0.00898422 $ 0.00898422 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00854405$ 0.00854405 $ 0.00854405 גבוה 24 שעות $ 0.00898422$ 0.00898422 $ 0.00898422 שיא כל הזמנים $ 0.545269$ 0.545269 $ 0.545269 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00141995$ 0.00141995 $ 0.00141995 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.11% שינוי מחיר (1D) -1.83% שינוי מחיר (7D) -1.23% שינוי מחיר (7D) -1.23%

Tokenomy (TEN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00858675. במהלך 24 השעות האחרונות, TEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00854405 לבין שיא של $ 0.00898422, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.545269, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00141995.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TEN השתנה ב -0.11% במהלך השעה האחרונה, -1.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tokenomy (TEN) מידע שוק

שווי שוק $ 992.90K$ 992.90K $ 992.90K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M אספקת מחזור 115.50M 115.50M 115.50M אספקה כוללת 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Tokenomy הוא $ 992.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TEN הוא 115.50M, עם היצע כולל של 200000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.72M.