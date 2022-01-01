Tokenomy (TEN) טוקנומיקה
Tokenomy (TEN) מידע
Tokenomy aims to foster financial inclusion and provide access to anyone who wants to be connected with alternative funding networks and global innovation.
The founders of Tokenomy are the leading members from Bitcoin Indonesia, one of the largest bitcoin and blockchain startup in South East Asia with over 900,000 registered users.
Starting as a token exchange, Tokenomy’s goal is to become a one-stop platform providing both tokenization and liquidity. The goal is to offer a global token market access on one hand, and the ability for anyone, from small entrepreneurs to large enterprise businesses, to issue proprietary tokens and plug themselves into crypto liquidity pool for reliable and easy crowdfunding on the other.
Tokenomy aims to provide a token exchange first, and tokenization platform later which solves the aforementioned issues of token sales, allowing anyone to tokenize their services and products and conduct a crowdfunding. By having a shared login with Bitcoin.co.id, which has over 900,000 users, Tokenomy instantly has access to a huge user pool.
Tokenomy (TEN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Tokenomy (TEN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Tokenomy (TEN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Tokenomy (TEN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של TEN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות TENהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את TENטוקניומיקה, חקרו אתTENהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
TEN חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן TEN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו TEN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
למה צריך לבחור ב־MEXC?
MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.