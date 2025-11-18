Titan Token מחיר היום

מחיר Titan Token (TNT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00151631, עם שינוי של 0.41% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TNT ל USD הוא $ 0.00151631 לכל TNT.

Titan Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 151,631, עם היצע במחזור של 100.00M TNT. ב‑24 השעות האחרונות, TNT סחר בין $ 0.00150482 (נמוך) ל $ 0.00152777 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.127335, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00139214.

ביצועים לטווח קצר, TNT נע ב -0.17% בשעה האחרונה ו +1.96% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Titan Token (TNT) מידע שוק

שווי שוק $ 151.63K$ 151.63K $ 151.63K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 151.63K$ 151.63K $ 151.63K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Titan Token הוא $ 151.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TNT הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 151.63K.