sUSDS (SUSDS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 1.064 גבוה 24 שעות $ 1.065 שיא כל הזמנים $ 1.088 המחיר הנמוך ביותר $ 0.961716 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) -0.00% שינוי מחיר (7D) +0.10%

sUSDS (SUSDS) המחיר בזמן אמת של הוא $1.065. במהלך 24 השעות האחרונות, SUSDS נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.064 לבין שיא של $ 1.065, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUSDSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.088, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.961716.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUSDS השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

sUSDS (SUSDS) מידע שוק

שווי שוק $ 1.82B נפח (24 שעות) ---- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.86B אספקת מחזור 1.71B אספקה כוללת 1,745,891,001.057333

שווי השוק הנוכחי של sUSDS הוא $ 1.82B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUSDS הוא 1.71B, עם היצע כולל של 1745891001.057333. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.86B.