StandX DUSD סֵמֶל

StandX DUSD מחיר (DUSD)

לא רשום

1 DUSD ל USDמחיר חי:

$0.999827
$0.999827
0.00%1D
mexc
USD
StandX DUSD (DUSD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:50:33 (UTC+8)

StandX DUSD (DUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.997049
$ 0.997049
24 שעות נמוך
$ 1.002
$ 1.002
גבוה 24 שעות

$ 0.997049
$ 0.997049

$ 1.002
$ 1.002

$ 1.026
$ 1.026

$ 0.981036
$ 0.981036

+0.02%

+0.05%

-0.02%

-0.02%

StandX DUSD (DUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.999827. במהלך 24 השעות האחרונות, DUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.997049 לבין שיא של $ 1.002, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.026, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.981036.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DUSD השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, +0.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

StandX DUSD (DUSD) מידע שוק

$ 29.51M
$ 29.51M

--
--

$ 29.51M
$ 29.51M

29.52M
29.52M

29,516,600.440433
29,516,600.440433

שווי השוק הנוכחי של StandX DUSD הוא $ 29.51M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DUSD הוא 29.52M, עם היצע כולל של 29516600.440433. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.51M.

StandX DUSD (DUSD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של StandX DUSDל USDהיה $ +0.00051497.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStandX DUSD ל USDהיה . $ -0.0003293430.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStandX DUSD ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של StandX DUSDל USDהיה $ -0.0001186521267647.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00051497+0.05%
30 ימים$ -0.0003293430-0.03%
60 ימים$ 0--
90 ימים$ -0.0001186521267647-0.01%

מה זהStandX DUSD (DUSD)

StandX is a Perps DEX that enables users to trade with yield-earning margins. DUSD is StandX’s first product - a yield-bearing stablecoin. Through DUSD, StandX allows users to generate returns on their margin balances. DUSD is a yield-bearing stablecoin designed to deliver competitive returns. It is a fully collateralized, yield-bearing stablecoin that auto-distributes real yield to holders—no staking needed—offering secure, effortless returns with seamless DeFi integration.

StandX DUSD (DUSD) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

StandX DUSDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה StandX DUSD (DUSD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות StandX DUSD (DUSD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור StandX DUSD.

DUSD למטבעות מקומיים

StandX DUSD (DUSD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של StandX DUSD (DUSD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DUSD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על StandX DUSD (DUSD)

כמה שווה StandX DUSD (DUSD) היום?
החי DUSDהמחיר ב USD הוא 0.999827 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DUSD ל USD?
המחיר הנוכחי של DUSD ל USD הוא $ 0.999827. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של StandX DUSD?
שווי השוק של DUSD הוא $ 29.51M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DUSD?
ההיצע במחזור של DUSD הוא 29.52M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DUSD?
‏‏DUSD השיג מחיר שיא (ATH) של 1.026 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DUSD?
DUSD ‏‏רשם מחירATL של 0.981036 USD.
מהו נפח המסחר של DUSD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DUSD הוא -- USD.
האם DUSD יעלה השנה?
DUSD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DUSD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:50:33 (UTC+8)

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.