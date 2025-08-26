StandX DUSD (DUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.997049 24 שעות נמוך $ 1.002 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 1.026 המחיר הנמוך ביותר $ 0.981036 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.02% שינוי מחיר (1D) +0.05% שינוי מחיר (7D) -0.02%

StandX DUSD (DUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.999827. במהלך 24 השעות האחרונות, DUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.997049 לבין שיא של $ 1.002, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.026, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.981036.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DUSD השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, +0.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

StandX DUSD (DUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 29.51M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.51M אספקת מחזור 29.52M אספקה כוללת 29,516,600.440433

שווי השוק הנוכחי של StandX DUSD הוא $ 29.51M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DUSD הוא 29.52M, עם היצע כולל של 29516600.440433. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.51M.