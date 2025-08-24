עוד על SPACE

MicroVisionChain סֵמֶל

MicroVisionChain מְחִיר(SPACE)

1 SPACE ל USDמחיר חי:

MicroVisionChain (SPACE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:15:28 (UTC+8)

MicroVisionChain (SPACE) מידע על מחיר (USD)

MicroVisionChain (SPACE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.1472. במהלך 24 השעות האחרונות, SPACE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.142 לבין שיא של $ 0.1549, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPACEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 37.566996466593714, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.10366110865176212.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPACE השתנה ב -0.34% במהלך השעה האחרונה, -0.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MicroVisionChain (SPACE) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של MicroVisionChain הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 64.08K. ההיצע במחזור של SPACE הוא 0.00, עם היצע כולל של 21000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.09M.

MicroVisionChain (SPACE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של MicroVisionChainהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.001097-0.74%
30 ימים$ -0.0243-14.17%
60 ימים$ +0.0126+9.36%
90 ימים$ -0.1588-51.90%
MicroVisionChain שינוי מחיר היום

היום,SPACE רשם שינוי של $ -0.001097 (-0.74%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

MicroVisionChain שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0243 (-14.17%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

MicroVisionChain שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SPACE ראה שינוי של $ +0.0126 (+9.36%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

MicroVisionChain שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.1588 (-51.90%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של MicroVisionChain (SPACE)?

בדוק את MicroVisionChain עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMicroVisionChain (SPACE)

MVC is a UTXO-model layer-one smart contract public blockchain with unlimited potential. It is a revolutionary blockchain solution built to solve bitcoin's congestion issue. MVC achieves unparalleled transaction speed, exponential scalability with high-concurrency, extremely low fees, while maintaining decentralization. Combined with the cross-chain decentralized identity (DID) solution, MVC will become the ideal sidechain to Bitcoin, unlocking the full potential of Bitcoin for daily transactions and providing bitcoin virtual machines enabling the development of massive Web3 applications.

MicroVisionChain זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול MicroVisionChainההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

- לבדוקSPACE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים MicroVisionChainאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMicroVisionChain לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

MicroVisionChainתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MicroVisionChain (SPACE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MicroVisionChain (SPACE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MicroVisionChain.

בדוק את MicroVisionChain תחזית המחיר עכשיו‏!

MicroVisionChain (SPACE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MicroVisionChain (SPACE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SPACE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות MicroVisionChain (SPACE)

מחפש איך לקנותMicroVisionChain? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש MicroVisionChainב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SPACE למטבעות מקומיים

1 MicroVisionChain(SPACE) ל VND
3,873.568
1 MicroVisionChain(SPACE) ל AUD
A$0.225216
1 MicroVisionChain(SPACE) ל GBP
0.108928
1 MicroVisionChain(SPACE) ל EUR
0.12512
1 MicroVisionChain(SPACE) ל USD
$0.1472
1 MicroVisionChain(SPACE) ל MYR
RM0.61824
1 MicroVisionChain(SPACE) ל TRY
6.033728
1 MicroVisionChain(SPACE) ל JPY
¥21.6384
1 MicroVisionChain(SPACE) ל ARS
ARS$197.583616
1 MicroVisionChain(SPACE) ל RUB
11.877568
1 MicroVisionChain(SPACE) ל INR
12.884416
1 MicroVisionChain(SPACE) ל IDR
Rp2,374.193216
1 MicroVisionChain(SPACE) ל KRW
204.443136
1 MicroVisionChain(SPACE) ל PHP
8.337408
1 MicroVisionChain(SPACE) ל EGP
￡E.7.142144
1 MicroVisionChain(SPACE) ל BRL
R$0.79488
1 MicroVisionChain(SPACE) ל CAD
C$0.203136
1 MicroVisionChain(SPACE) ל BDT
17.908352
1 MicroVisionChain(SPACE) ל NGN
225.07616
1 MicroVisionChain(SPACE) ל COP
$591.164032
1 MicroVisionChain(SPACE) ל ZAR
R.2.586304
1 MicroVisionChain(SPACE) ל UAH
6.10144
1 MicroVisionChain(SPACE) ל VES
Bs20.608
1 MicroVisionChain(SPACE) ל CLP
$141.312
1 MicroVisionChain(SPACE) ל PKR
Rs41.734144
1 MicroVisionChain(SPACE) ל KZT
78.757888
1 MicroVisionChain(SPACE) ל THB
฿4.773696
1 MicroVisionChain(SPACE) ל TWD
NT$4.48224
1 MicroVisionChain(SPACE) ל AED
د.إ0.540224
1 MicroVisionChain(SPACE) ל CHF
Fr0.11776
1 MicroVisionChain(SPACE) ל HKD
HK$1.149632
1 MicroVisionChain(SPACE) ל AMD
֏56.354048
1 MicroVisionChain(SPACE) ל MAD
.د.م1.3248
1 MicroVisionChain(SPACE) ל MXN
$2.733504
1 MicroVisionChain(SPACE) ל SAR
ريال0.552
1 MicroVisionChain(SPACE) ל PLN
0.535808
1 MicroVisionChain(SPACE) ל RON
лв0.635904
1 MicroVisionChain(SPACE) ל SEK
kr1.402816
1 MicroVisionChain(SPACE) ל BGN
лв0.245824
1 MicroVisionChain(SPACE) ל HUF
Ft50.015616
1 MicroVisionChain(SPACE) ל CZK
3.089728
1 MicroVisionChain(SPACE) ל KWD
د.ك0.044896
1 MicroVisionChain(SPACE) ל ILS
0.494592
1 MicroVisionChain(SPACE) ל AOA
Kz134.183104
1 MicroVisionChain(SPACE) ל BHD
.د.ب0.0554944
1 MicroVisionChain(SPACE) ל BMD
$0.1472
1 MicroVisionChain(SPACE) ל DKK
kr0.939136
1 MicroVisionChain(SPACE) ל HNL
L3.853696
1 MicroVisionChain(SPACE) ל MUR
6.718208
1 MicroVisionChain(SPACE) ל NAD
$2.580416
1 MicroVisionChain(SPACE) ל NOK
kr1.483776
1 MicroVisionChain(SPACE) ל NZD
$0.25024
1 MicroVisionChain(SPACE) ל PAB
B/.0.1472
1 MicroVisionChain(SPACE) ל PGK
K0.621184
1 MicroVisionChain(SPACE) ל QAR
ر.ق0.534336
1 MicroVisionChain(SPACE) ל RSD
дин.14.74944

MicroVisionChain מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של MicroVisionChain, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרMicroVisionChain הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על MicroVisionChain

כמה שווה MicroVisionChain (SPACE) היום?
החי SPACEהמחיר ב USD הוא 0.1472 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SPACE ל USD?
המחיר הנוכחי של SPACE ל USD הוא $ 0.1472. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MicroVisionChain?
שווי השוק של SPACE הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SPACE?
ההיצע במחזור של SPACE הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SPACE?
‏‏SPACE השיג מחיר שיא (ATH) של 37.566996466593714 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SPACE?
SPACE ‏‏רשם מחירATL של 0.10366110865176212 USD.
מהו נפח המסחר של SPACE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SPACE הוא $ 64.08K USD.
האם SPACE יעלה השנה?
SPACE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SPACE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

