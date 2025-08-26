SPQR (SPQR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) -0.19%
שינוי מחיר (1D) -9.25%
שינוי מחיר (7D) +1.25%

SPQR (SPQR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SPQR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPQRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPQR השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -9.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SPQR (SPQR) מידע שוק

שווי שוק $ 30.61K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 30.61K
אספקת מחזור 999.24M
אספקה כוללת 999,237,536.71316

שווי השוק הנוכחי של SPQR הוא $ 30.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPQR הוא 999.24M, עם היצע כולל של 999237536.71316. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.61K.