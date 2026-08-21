SPCX מחיר היום

מחיר SPCX (SPCX) בזמן אמת היום הוא $ 0.00331605, עם שינוי של 2.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SPCX ל USD הוא $ 0.00331605 לכל SPCX.

SPCX כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14,766.19, עם היצע במחזור של 4.45M SPCX. ב‑24 השעות האחרונות, SPCX סחר בין $ 0.00321376 (נמוך) ל $ 0.00337668 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.274298, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00309928.

ביצועים לטווח קצר, SPCX נע ב +0.58% בשעה האחרונה ו -16.12% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SPCX (SPCX) מידע שוק

שווי שוק $ 14.77K$ 14.77K $ 14.77K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 41.45K$ 41.45K $ 41.45K אספקת מחזור 4.45M 4.45M 4.45M אספקה כוללת 12,500,000.0 12,500,000.0 12,500,000.0

שווי השוק הנוכחי של SPCX הוא $ 14.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPCX הוא 4.45M, עם היצע כולל של 12500000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 41.45K.