Spacebucks מחיר היום

מחיר Spacebucks (SBX) בזמן אמת היום הוא $ 0.0004626, עם שינוי של 2.35% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SBX ל USD הוא $ 0.0004626 לכל SBX.

Spacebucks כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 462,601, עם היצע במחזור של 1000.00M SBX. ב‑24 השעות האחרונות, SBX סחר בין $ 0.00044541 (נמוך) ל $ 0.00047259 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00324161, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0001394.

ביצועים לטווח קצר, SBX נע ב -0.36% בשעה האחרונה ו -21.79% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Spacebucks (SBX) מידע שוק

שווי שוק $ 462.60K$ 462.60K $ 462.60K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 462.60K$ 462.60K $ 462.60K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

