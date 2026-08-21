Citrea מחיר היום

מחיר Citrea (CTR) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.008224, עם שינוי של 1.88% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CTR ל ILS הוא ₪ 0.008224 לכל CTR.

Citrea כרגע מדורג במקום #823 לפי שווי שוק של ₪ 9.87M, עם היצע במחזור של 1.20B CTR. ב‑24 השעות האחרונות, CTR סחר בין ₪ 0.008039 (נמוך) ל ₪ 0.008588 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.1262739055815931213, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0352090674890797349.

ביצועים לטווח קצר, CTR נע ב +0.79% בשעה האחרונה ו -4.55% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 70.83K.

Citrea (CTR) מידע שוק

דירוג No.823 שווי שוק ₪ 9.87M₪ 9.87M ₪ 9.87M נפח (24 שעות) ₪ 70.83K₪ 70.83K ₪ 70.83K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 82.24M₪ 82.24M ₪ 82.24M אספקת מחזור 1.20B 1.20B 1.20B מקסימום היצע 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 שיעור מחזור 12.00% בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של Citrea הוא ₪ 9.87M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 70.83K. ההיצע במחזור של CTR הוא 1.20B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 82.24M.