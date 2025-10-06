Rain Protocol מחיר היום

מחיר Rain Protocol (RAIN) בזמן אמת היום הוא $ 0.0034096, עם שינוי של 3.22% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RAIN ל USD הוא $ 0.0034096 לכל RAIN.

Rain Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- RAIN. ב‑24 השעות האחרונות, RAIN סחר בין $ 0.00336 (נמוך) ל $ 0.0038 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, RAIN נע ב +0.77% בשעה האחרונה ו +1.28% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.16M.

Rain Protocol (RAIN) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 2.16M$ 2.16M $ 2.16M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.92B$ 3.92B $ 3.92B אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,150,000,000,000 1,150,000,000,000 1,150,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ARB

שווי השוק הנוכחי של Rain Protocol הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.16M. ההיצע במחזור של RAIN הוא --, עם היצע כולל של 1150000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.92B.