מחיר Rain Protocol בזמן אמת היום הוא 0.0034096 USD.RAIN שווי השוק הוא -- USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר RAIN ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!מחיר Rain Protocol בזמן אמת היום הוא 0.0034096 USD.RAIN שווי השוק הוא -- USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר RAIN ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!

ללמוד

Rain Protocol סֵמֶל

Rain Protocol מְחִיר(RAIN)

1 RAIN ל USDמחיר חי:

$0.0034096
-3.22%1D
USD
Rain Protocol (RAIN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-18 14:15:04 (UTC+8)

Rain Protocol מחיר היום

מחיר Rain Protocol (RAIN) בזמן אמת היום הוא $ 0.0034096, עם שינוי של 3.22% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RAIN ל USD הוא $ 0.0034096 לכל RAIN.

Rain Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- RAIN. ב‑24 השעות האחרונות, RAIN סחר בין $ 0.00336 (נמוך) ל $ 0.0038 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, RAIN נע ב +0.77% בשעה האחרונה ו +1.28% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.16M.

Rain Protocol (RAIN) מידע שוק

$ 2.16M
$ 3.92B
1,150,000,000,000
ARB

שווי השוק הנוכחי של Rain Protocol הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.16M. ההיצע במחזור של RAIN הוא --, עם היצע כולל של 1150000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.92B.

Rain Protocol היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00336
24 שעות נמוך
$ 0.0038
גבוה 24 שעות

$ 0.00336
$ 0.0038
--
--
+0.77%

-3.21%

+1.28%

+1.28%

Rain Protocol (RAIN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Rain Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000113442-3.21%
30 ימים$ -0.0001-2.85%
60 ימים$ +0.000974+39.99%
90 ימים$ +0.0033096+3,309.60%
Rain Protocol שינוי מחיר היום

היום,RAIN רשם שינוי של $ -0.000113442 (-3.21%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Rain Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0001 (-2.85%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Rain Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,RAIN ראה שינוי של $ +0.000974 (+39.99%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Rain Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0033096 (+3,309.60%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Rain Protocol (RAIN)?

בדוק את Rain Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

תחזית מחיר עבור Rain Protocol

Rain Protocol (RAIN) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של RAIN הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Rain Protocol (RAIN) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Rain Protocol עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

מה זהRain Protocol (RAIN)

Rain is a decentralized options protocol built on Arbitrum that allows anyone to create and trade custom options on nearly any subject without needing permission. Users have the ability to define their own markets and select the outcomes, engaging in a global, on-chain system. The protocol's vision is to establish an open, global foundation for accessing options on a wide range of categories, including financial prices, global events, and on-chain activities.

Rain Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Rain Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרRain Protocol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Rain Protocol

כמה שווה 1 Rain Protocol ב-2030?
אם Rain Protocol תצמח בקצב שנתי של 5%, הערך המוערך שלה יכול להגיע לכ $-- עד 2026, $-- עד 2030, $-- עד 2035, ו $-- עד 2040. נתונים אלו ממחישים תרחיש של צמיחה מצטברת יציבה, אם כי המחיר בפועל בעתיד יהיה תלוי באימוץ השוק, בהתפתחויות רגולטוריות ובתנאים מקרו-כלכליים. אתה יכול לצפות בטבלת התחזית המלאה למטה לקבלת פירוט שנתי של Rain Protocol מחירי הפוטנציאליים ותשואת ה-ROI הצפויה.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-18 14:15:04 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

