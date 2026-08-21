XMAQUINA מחיר היום

מחיר XMAQUINA (DEUS) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.02412, עם שינוי של 1.34% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DEUS ל ILS הוא ₪ 0.02412 לכל DEUS.

XMAQUINA כרגע מדורג במקום #1062 לפי שווי שוק של ₪ 4.86M, עם היצע במחזור של 201.37M DEUS. ב‑24 השעות האחרונות, DEUS סחר בין ₪ 0.02383 (נמוך) ל ₪ 0.02796 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.205900471735702315, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.023282075965647603.

ביצועים לטווח קצר, DEUS נע ב -1.35% בשעה האחרונה ו +1.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 68.96K.

XMAQUINA (DEUS) מידע שוק

דירוג No.1062 שווי שוק ₪ 4.86M₪ 4.86M ₪ 4.86M נפח (24 שעות) ₪ 68.96K₪ 68.96K ₪ 68.96K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 24.12M₪ 24.12M ₪ 24.12M אספקת מחזור 201.37M 201.37M 201.37M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 999,987,281.5088582 999,987,281.5088582 999,987,281.5088582 שיעור מחזור 20.13% בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של XMAQUINA הוא ₪ 4.86M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 68.96K. ההיצע במחזור של DEUS הוא 201.37M, עם היצע כולל של 999987281.5088582. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 24.12M.