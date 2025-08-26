עוד על SKAI

SKAINET סֵמֶל

SKAINET מחיר (SKAI)

1 SKAI ל USDמחיר חי:

-7.90%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
SKAINET (SKAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:34:11 (UTC+8)

SKAINET (SKAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.0089911
$ 0.0089911$ 0.0089911

-0.19%

-7.94%

+3.71%

+3.71%

SKAINET (SKAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SKAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SKAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0089911, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SKAI השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -7.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SKAINET (SKAI) מידע שוק

999.88M
999.88M 999.88M

999,879,279.462014
999,879,279.462014 999,879,279.462014

שווי השוק הנוכחי של SKAINET הוא $ 28.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SKAI הוא 999.88M, עם היצע כולל של 999879279.462014. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.29K.

SKAINET (SKAI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של SKAINETל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSKAINET ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSKAINET ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SKAINETל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.94%
30 ימים$ 0-27.11%
60 ימים$ 0-37.87%
90 ימים$ 0--

מה זהSKAINET (SKAI)

Skainet revolutionizes the AI landscape by creating a decentralized network of specialized AI agents interconnected through an intent-based architecture. Users submit intents—high-level tasks or objectives—and Skainet's platform efficiently matches them with capable agents who autonomously decide to collaborate or compete to provide the best solutions. This ecosystem empowers developers to monetize their expertise by deploying specialized agents, while users and businesses gain access to a diverse marketplace of AI services tailored to their specific needs.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

SKAINET (SKAI) משאב

האתר הרשמי

SKAINETתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SKAINET (SKAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SKAINET (SKAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SKAINET.

בדוק את SKAINET תחזית המחיר עכשיו‏!

SKAI למטבעות מקומיים

SKAINET (SKAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SKAINET (SKAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SKAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על SKAINET (SKAI)

כמה שווה SKAINET (SKAI) היום?
החי SKAIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SKAI ל USD?
המחיר הנוכחי של SKAI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SKAINET?
שווי השוק של SKAI הוא $ 28.29K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SKAI?
ההיצע במחזור של SKAI הוא 999.88M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SKAI?
‏‏SKAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0089911 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SKAI?
SKAI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SKAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SKAI הוא -- USD.
האם SKAI יעלה השנה?
SKAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SKAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:34:11 (UTC+8)

SKAINET (SKAI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

