SKAINET (SKAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.0089911 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.19% שינוי מחיר (1D) -7.94% שינוי מחיר (7D) +3.71%

SKAINET (SKAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SKAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SKAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0089911, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SKAI השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -7.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SKAINET (SKAI) מידע שוק

שווי שוק $ 28.29K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.29K אספקת מחזור 999.88M אספקה כוללת 999,879,279.462014

שווי השוק הנוכחי של SKAINET הוא $ 28.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SKAI הוא 999.88M, עם היצע כולל של 999879279.462014. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.29K.