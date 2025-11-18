sis מחיר היום

מחיר sis (SIS) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000042, עם שינוי של 0.63% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SIS ל USD הוא $ 0.0000042 לכל SIS.

sis כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,196.6, עם היצע במחזור של 999.13M SIS. ב‑24 השעות האחרונות, SIS סחר בין $ 0.0000042 (נמוך) ל $ 0.00000423 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.000153, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000414.

ביצועים לטווח קצר, SIS נע ב -- בשעה האחרונה ו -9.87% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.76.

sis (SIS) מידע שוק

שווי שוק $ 4.20K$ 4.20K $ 4.20K נפח (24 שעות) $ 3.76$ 3.76 $ 3.76 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.20K$ 4.20K $ 4.20K אספקת מחזור 999.13M 999.13M 999.13M אספקה כוללת 999,131,342.627419 999,131,342.627419 999,131,342.627419

