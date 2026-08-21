Symbiosis מחיר היום

מחיר Symbiosis (SIS) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.02153, עם שינוי של 3.36% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SIS ל ILS הוא ₪ 0.02153 לכל SIS.

Symbiosis כרגע מדורג במקום #1499 לפי שווי שוק של ₪ 2.09M, עם היצע במחזור של 96.97M SIS. ב‑24 השעות האחרונות, SIS סחר בין ₪ 0.02042 (נמוך) ל ₪ 0.02192 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 16.774066934244584185, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0357091629764898925.

ביצועים לטווח קצר, SIS נע ב -0.19% בשעה האחרונה ו +2.47% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 91.03K.

Symbiosis (SIS) מידע שוק

דירוג No.1499 שווי שוק ₪ 2.09M₪ 2.09M ₪ 2.09M נפח (24 שעות) ₪ 91.03K₪ 91.03K ₪ 91.03K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 2.14M₪ 2.14M ₪ 2.14M אספקת מחזור 96.97M 96.97M 96.97M מקסימום היצע 99,489,760 99,489,760 99,489,760 אספקה כוללת 99,489,760.94302 99,489,760.94302 99,489,760.94302 שיעור מחזור 97.47% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Symbiosis הוא ₪ 2.09M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 91.03K. ההיצע במחזור של SIS הוא 96.97M, עם היצע כולל של 99489760.94302. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 2.14M.