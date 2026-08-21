SatoshiVM מחיר היום

מחיר SatoshiVM (SAVM) בזמן אמת היום הוא $ 0.00523455, עם שינוי של 4.50% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SAVM ל USD הוא $ 0.00523455 לכל SAVM.

SatoshiVM כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 38,491, עם היצע במחזור של 7.35M SAVM. ב‑24 השעות האחרונות, SAVM סחר בין $ 0.00491026 (נמוך) ל $ 0.00523455 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 14.77, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00326.

ביצועים לטווח קצר, SAVM נע ב -- בשעה האחרונה ו +31.45% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 106.92.

SatoshiVM (SAVM) מידע שוק

שווי שוק $ 38.49K$ 38.49K $ 38.49K נפח (24 שעות) $ 106.92$ 106.92 $ 106.92 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 109.93K$ 109.93K $ 109.93K אספקת מחזור 7.35M 7.35M 7.35M אספקה כוללת 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SatoshiVM הוא $ 38.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 106.92. ההיצע במחזור של SAVM הוא 7.35M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 109.93K.