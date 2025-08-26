עוד על SANTAHAT

SANTA HAT סֵמֶל

SANTA HAT מחיר (SANTAHAT)

לא רשום

1 SANTAHAT ל USDמחיר חי:

$0.00031009
$0.00031009$0.00031009
-24.70%1D
mexc
USD
SANTA HAT (SANTAHAT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:18:27 (UTC+8)

SANTA HAT (SANTAHAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01402674
$ 0.01402674$ 0.01402674

$ 0
$ 0$ 0

+1.37%

-24.70%

+38.22%

+38.22%

SANTA HAT (SANTAHAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SANTAHAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SANTAHATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01402674, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SANTAHAT השתנה ב +1.37% במהלך השעה האחרונה, -24.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+38.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SANTA HAT (SANTAHAT) מידע שוק

$ 308.71K
$ 308.71K$ 308.71K

--
----

$ 308.71K
$ 308.71K$ 308.71K

997.55M
997.55M 997.55M

997,554,193.580952
997,554,193.580952 997,554,193.580952

שווי השוק הנוכחי של SANTA HAT הוא $ 308.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SANTAHAT הוא 997.55M, עם היצע כולל של 997554193.580952. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 308.71K.

SANTA HAT (SANTAHAT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של SANTA HATל USDהיה $ -0.000101727612982034.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSANTA HAT ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSANTA HAT ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SANTA HATל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000101727612982034-24.70%
30 ימים$ 0+282.46%
60 ימים$ 0+468.70%
90 ימים$ 0--

מה זהSANTA HAT (SANTAHAT)

SANTAHAT is a memecoin that celebrates the iconic Santahat from RuneScape, a beloved item that has stood the test of time as a symbol of nostalgia, status, and festivity. For years, the Santahat has been a cherished artifact within Gielinor’s vibrant, pixelated world, embodying the magic and camaraderie that unite the RuneScape community. This memecoin seeks to honor the legacy of the Santahat, diving into its rich history and cultural significance. Whether it was traded as a valuable item or worn proudly during holiday events, the Santahat has become synonymous with joy and shared memories among players. With humor and creativity at its core, SANTAHAT brings fresh perspectives to the meme universe. It bridges the gap between the virtual world of RuneScape and the broader digital culture, offering a playful yet meaningful tribute to the magic of Gielinor. SANTAHAT is more than just a memecoin; it’s a celebration of the game’s enduring influence and a testament to the creativity of its players. By blending nostalgia with modern meme culture, SANTAHAT aims to captivate fans both old and new, reminding everyone of the joy and wonder found in RuneScape’s festive spirit.

SANTA HAT (SANTAHAT) משאב

האתר הרשמי

SANTA HATתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SANTA HAT (SANTAHAT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SANTA HAT (SANTAHAT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SANTA HAT.

בדוק את SANTA HAT תחזית המחיר עכשיו‏!

SANTAHAT למטבעות מקומיים

SANTA HAT (SANTAHAT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SANTA HAT (SANTAHAT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SANTAHAT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על SANTA HAT (SANTAHAT)

כמה שווה SANTA HAT (SANTAHAT) היום?
החי SANTAHATהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SANTAHAT ל USD?
המחיר הנוכחי של SANTAHAT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SANTA HAT?
שווי השוק של SANTAHAT הוא $ 308.71K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SANTAHAT?
ההיצע במחזור של SANTAHAT הוא 997.55M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SANTAHAT?
‏‏SANTAHAT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01402674 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SANTAHAT?
SANTAHAT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SANTAHAT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SANTAHAT הוא -- USD.
האם SANTAHAT יעלה השנה?
SANTAHAT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SANTAHAT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:18:27 (UTC+8)

