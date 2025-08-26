SANTA HAT מחיר (SANTAHAT)
+1.37%
-24.70%
+38.22%
+38.22%
SANTA HAT (SANTAHAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SANTAHAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SANTAHATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01402674, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SANTAHAT השתנה ב +1.37% במהלך השעה האחרונה, -24.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+38.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של SANTA HAT הוא $ 308.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SANTAHAT הוא 997.55M, עם היצע כולל של 997554193.580952. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 308.71K.
במהלך היום, השינוי במחיר של SANTA HATל USDהיה $ -0.000101727612982034.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSANTA HAT ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSANTA HAT ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SANTA HATל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000101727612982034
|-24.70%
|30 ימים
|$ 0
|+282.46%
|60 ימים
|$ 0
|+468.70%
|90 ימים
|$ 0
|--
SANTAHAT is a memecoin that celebrates the iconic Santahat from RuneScape, a beloved item that has stood the test of time as a symbol of nostalgia, status, and festivity. For years, the Santahat has been a cherished artifact within Gielinor’s vibrant, pixelated world, embodying the magic and camaraderie that unite the RuneScape community. This memecoin seeks to honor the legacy of the Santahat, diving into its rich history and cultural significance. Whether it was traded as a valuable item or worn proudly during holiday events, the Santahat has become synonymous with joy and shared memories among players. With humor and creativity at its core, SANTAHAT brings fresh perspectives to the meme universe. It bridges the gap between the virtual world of RuneScape and the broader digital culture, offering a playful yet meaningful tribute to the magic of Gielinor. SANTAHAT is more than just a memecoin; it’s a celebration of the game’s enduring influence and a testament to the creativity of its players. By blending nostalgia with modern meme culture, SANTAHAT aims to captivate fans both old and new, reminding everyone of the joy and wonder found in RuneScape’s festive spirit.
הבנת הטוקנומיקה של SANTA HAT (SANTAHAT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SANTAHAT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
