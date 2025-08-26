SANTA HAT (SANTAHAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01402674$ 0.01402674 $ 0.01402674 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.37% שינוי מחיר (1D) -24.70% שינוי מחיר (7D) +38.22% שינוי מחיר (7D) +38.22%

SANTA HAT (SANTAHAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SANTAHAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SANTAHATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01402674, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SANTAHAT השתנה ב +1.37% במהלך השעה האחרונה, -24.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+38.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SANTA HAT (SANTAHAT) מידע שוק

שווי שוק $ 308.71K$ 308.71K $ 308.71K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 308.71K$ 308.71K $ 308.71K אספקת מחזור 997.55M 997.55M 997.55M אספקה כוללת 997,554,193.580952 997,554,193.580952 997,554,193.580952

שווי השוק הנוכחי של SANTA HAT הוא $ 308.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SANTAHAT הוא 997.55M, עם היצע כולל של 997554193.580952. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 308.71K.