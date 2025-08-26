RUGMAN ($RUG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.232666$ 0.232666 $ 0.232666 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00282665$ 0.00282665 $ 0.00282665 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -15.88% שינוי מחיר (7D) -15.88%

RUGMAN ($RUG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00296491. במהלך 24 השעות האחרונות, $RUG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $RUGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.232666, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00282665.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $RUG השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RUGMAN ($RUG) מידע שוק

שווי שוק $ 296.49K$ 296.49K $ 296.49K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 296.49K$ 296.49K $ 296.49K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של RUGMAN הוא $ 296.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $RUG הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 296.49K.