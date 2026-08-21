TRIA מחיר היום

מחיר TRIA (TRIA) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.00729, עם שינוי של 3.44% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TRIA ל ILS הוא ₪ 0.00729 לכל TRIA.

TRIA כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- TRIA. ב‑24 השעות האחרונות, TRIA סחר בין ₪ 0.00712 (נמוך) ל ₪ 0.00801 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, TRIA נע ב +0.96% בשעה האחרונה ו -13.63% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 129.31K.

TRIA (TRIA) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 129.31K₪ 129.31K ₪ 129.31K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 72.90M₪ 72.90M ₪ 72.90M אספקת מחזור ---- -- מקסימום היצע 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של TRIA הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 129.31K. ההיצע במחזור של TRIA הוא --, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 72.90M.