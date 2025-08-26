Rizzmas (RIZZMAS) מידע על מחיר (USD)

Rizzmas (RIZZMAS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RIZZMAS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RIZZMASהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RIZZMAS השתנה ב -0.44% במהלך השעה האחרונה, -15.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+15.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של Rizzmas הוא $ 8.52M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RIZZMAS הוא 496.60B, עם היצע כולל של 496599059395.6709. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.52M.