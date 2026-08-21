Rigby מחיר היום

מחיר Rigby (RIGBY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 13.58% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RIGBY ל USD הוא $ 0 לכל RIGBY.

Rigby כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,910.11, עם היצע במחזור של 999.77M RIGBY. ב‑24 השעות האחרונות, RIGBY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RIGBY נע ב -0.19% בשעה האחרונה ו -16.07% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Rigby (RIGBY) מידע שוק

שווי שוק $ 15.91K$ 15.91K $ 15.91K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.91K$ 15.91K $ 15.91K אספקת מחזור 999.77M 999.77M 999.77M אספקה כוללת 999,771,494.135114 999,771,494.135114 999,771,494.135114

שווי השוק הנוכחי של Rigby הוא $ 15.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RIGBY הוא 999.77M, עם היצע כולל של 999771494.135114. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.91K.