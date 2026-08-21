מחיר PredicTools (PREDIC) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.16% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PREDIC ל USD הוא $ 0 לכל PREDIC.

PredicTools כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 12,867.21, עם היצע במחזור של 999.59M PREDIC. ב‑24 השעות האחרונות, PREDIC סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00591955, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PREDIC נע ב -- בשעה האחרונה ו +17.86% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

PredicTools (PREDIC) מידע שוק

שווי שוק $ 12.87K$ 12.87K $ 12.87K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.87K$ 12.87K $ 12.87K אספקת מחזור 999.59M 999.59M 999.59M אספקה כוללת 999,585,143.382224 999,585,143.382224 999,585,143.382224

שווי השוק הנוכחי של PredicTools הוא $ 12.87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PREDIC הוא 999.59M, עם היצע כולל של 999585143.382224. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.87K.