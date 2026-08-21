Pawthereum מחיר היום

מחיר Pawthereum (PAWTH) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.33% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PAWTH ל USD הוא $ 0 לכל PAWTH.

Pawthereum כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 214,939, עם היצע במחזור של 819.14M PAWTH. ב‑24 השעות האחרונות, PAWTH סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00394762, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PAWTH נע ב -- בשעה האחרונה ו +18.65% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 5.01.

Pawthereum (PAWTH) מידע שוק

שווי שוק $ 214.94K$ 214.94K $ 214.94K נפח (24 שעות) $ 5.01$ 5.01 $ 5.01 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 262.40K$ 262.40K $ 262.40K אספקת מחזור 819.14M 819.14M 819.14M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Pawthereum הוא $ 214.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.01. ההיצע במחזור של PAWTH הוא 819.14M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 262.40K.