PairPunk מחיר היום

מחיר PairPunk (PAIR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.54% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PAIR ל USD הוא $ 0 לכל PAIR.

PairPunk כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 23,095, עם היצע במחזור של 999.24M PAIR. ב‑24 השעות האחרונות, PAIR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PAIR נע ב -0.29% בשעה האחרונה ו +17.41% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

PairPunk (PAIR) מידע שוק

שווי שוק $ 23.10K$ 23.10K $ 23.10K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.10K$ 23.10K $ 23.10K אספקת מחזור 999.24M 999.24M 999.24M אספקה כוללת 999,237,240.0 999,237,240.0 999,237,240.0

שווי השוק הנוכחי של PairPunk הוא $ 23.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PAIR הוא 999.24M, עם היצע כולל של 999237240.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.10K.