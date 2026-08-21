Openverse Network מחיר היום

מחיר Openverse Network (BTG) בזמן אמת היום הוא $ 0.56294, עם שינוי של 3.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BTG ל USD הוא $ 0.56294 לכל BTG.

Openverse Network כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,069,585, עם היצע במחזור של 1.90M BTG. ב‑24 השעות האחרונות, BTG סחר בין $ 0.551322 (נמוך) ל $ 0.587828 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 18.52, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.386272.

ביצועים לטווח קצר, BTG נע ב +0.47% בשעה האחרונה ו -8.22% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 18.49K.

Openverse Network (BTG) מידע שוק

שווי שוק $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M נפח (24 שעות) $ 18.49K$ 18.49K $ 18.49K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.26M$ 11.26M $ 11.26M אספקת מחזור 1.90M 1.90M 1.90M אספקה כוללת 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Openverse Network הוא $ 1.07M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 18.49K. ההיצע במחזור של BTG הוא 1.90M, עם היצע כולל של 20000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.26M.