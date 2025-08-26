עוד על OI

OI מידע על מחיר

OI אתר רשמי

OI טוקניומיקה

OI תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

O Intelligence Coin סֵמֶל

O Intelligence Coin מחיר (OI)

לא רשום

1 OI ל USDמחיר חי:

$9,164,371
$9,164,371$9,164,371
-12.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
O Intelligence Coin (OI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:35:51 (UTC+8)

O Intelligence Coin (OI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 9,026,610
$ 9,026,610$ 9,026,610
24 שעות נמוך
$ 10,557,642
$ 10,557,642$ 10,557,642
גבוה 24 שעות

$ 9,026,610
$ 9,026,610$ 9,026,610

$ 10,557,642
$ 10,557,642$ 10,557,642

$ 213,062,243
$ 213,062,243$ 213,062,243

$ 7,375,145
$ 7,375,145$ 7,375,145

-9.51%

-14.33%

-21.22%

-21.22%

O Intelligence Coin (OI) המחיר בזמן אמת של הוא $8,891,713. במהלך 24 השעות האחרונות, OI נסחר בטווח שבין שפל של $ 9,026,610 לבין שיא של $ 10,557,642, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 213,062,243, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 7,375,145.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OI השתנה ב -9.51% במהלך השעה האחרונה, -14.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

O Intelligence Coin (OI) מידע שוק

$ 9.03M
$ 9.03M$ 9.03M

--
----

$ 9.03M
$ 9.03M$ 9.03M

1.00
1.00 1.00

1.0
1.0 1.0

שווי השוק הנוכחי של O Intelligence Coin הוא $ 9.03M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OI הוא 1.00, עם היצע כולל של 1.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.03M.

O Intelligence Coin (OI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של O Intelligence Coinל USDהיה $ -1,487,980.12690133.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלO Intelligence Coin ל USDהיה . $ -3,301,512.5986686000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלO Intelligence Coin ל USDהיה $ -4,490,596.9323021000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של O Intelligence Coinל USDהיה $ -7,743,355.104849705.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -1,487,980.12690133-14.33%
30 ימים$ -3,301,512.5986686000-37.13%
60 ימים$ -4,490,596.9323021000-50.50%
90 ימים$ -7,743,355.104849705-46.54%

מה זהO Intelligence Coin (OI)

OI Coin represents the unification of O Coin ($O) and OBOT Coin ($OBOT), bringing together O.XYZ's ecosystem under one revolutionary token. In a groundbreaking approach to tokenomics, OI will be the world’s first cryptocurrency with a total supply of exactly ONE coin, symbolizing the unity of our community and our shared journey towards building Sovereign Super AI. O Intelligence is the world's first open-source sovereign super intelligence and uses innovative O Routing Intelligence capable of handling virtually any task at light speed due to its "model-to-model routing intelligence." Evolves by integrating new models from HuggingFace, featuring a mega multimodal routing intelligence system that fine-tunes itself through model-to-model hopping.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

O Intelligence Coin (OI) משאב

האתר הרשמי

O Intelligence Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה O Intelligence Coin (OI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות O Intelligence Coin (OI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור O Intelligence Coin.

בדוק את O Intelligence Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

OI למטבעות מקומיים

O Intelligence Coin (OI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של O Intelligence Coin (OI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על O Intelligence Coin (OI)

כמה שווה O Intelligence Coin (OI) היום?
החי OIהמחיר ב USD הוא 8,891,713 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OI ל USD?
המחיר הנוכחי של OI ל USD הוא $ 8,891,713. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של O Intelligence Coin?
שווי השוק של OI הוא $ 9.03M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OI?
ההיצע במחזור של OI הוא 1.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OI?
‏‏OI השיג מחיר שיא (ATH) של 213,062,243 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OI?
OI ‏‏רשם מחירATL של 7,375,145 USD.
מהו נפח המסחר של OI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OI הוא -- USD.
האם OI יעלה השנה?
OI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:35:51 (UTC+8)

O Intelligence Coin (OI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.