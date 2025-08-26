O Intelligence Coin (OI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 9,026,610 $ 9,026,610 $ 9,026,610 24 שעות נמוך $ 10,557,642 $ 10,557,642 $ 10,557,642 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 9,026,610$ 9,026,610 $ 9,026,610 גבוה 24 שעות $ 10,557,642$ 10,557,642 $ 10,557,642 שיא כל הזמנים $ 213,062,243$ 213,062,243 $ 213,062,243 המחיר הנמוך ביותר $ 7,375,145$ 7,375,145 $ 7,375,145 שינוי מחיר (שעה אחת) -9.51% שינוי מחיר (1D) -14.33% שינוי מחיר (7D) -21.22% שינוי מחיר (7D) -21.22%

O Intelligence Coin (OI) המחיר בזמן אמת של הוא $8,891,713. במהלך 24 השעות האחרונות, OI נסחר בטווח שבין שפל של $ 9,026,610 לבין שיא של $ 10,557,642, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 213,062,243, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 7,375,145.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OI השתנה ב -9.51% במהלך השעה האחרונה, -14.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

O Intelligence Coin (OI) מידע שוק

שווי שוק $ 9.03M$ 9.03M $ 9.03M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.03M$ 9.03M $ 9.03M אספקת מחזור 1.00 1.00 1.00 אספקה כוללת 1.0 1.0 1.0

שווי השוק הנוכחי של O Intelligence Coin הוא $ 9.03M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OI הוא 1.00, עם היצע כולל של 1.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.03M.