novara מחיר היום

מחיר novara (NVR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NVR ל USD הוא $ 0 לכל NVR.

novara כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 75,581, עם היצע במחזור של 10.00B NVR. ב‑24 השעות האחרונות, NVR סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NVR נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

novara (NVR) מידע שוק

שווי שוק $ 75.58K$ 75.58K $ 75.58K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 75.58K$ 75.58K $ 75.58K אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של novara הוא $ 75.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NVR הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 75.58K.