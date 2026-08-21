Nookplot מחיר היום

מחיר Nookplot (NOOK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 12.32% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NOOK ל USD הוא $ 0 לכל NOOK.

Nookplot כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 470,737, עם היצע במחזור של 99.34B NOOK. ב‑24 השעות האחרונות, NOOK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NOOK נע ב -0.42% בשעה האחרונה ו +25.87% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Nookplot (NOOK) מידע שוק

שווי שוק $ 470.74K$ 470.74K $ 470.74K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 473.85K$ 473.85K $ 473.85K אספקת מחזור 99.34B 99.34B 99.34B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Nookplot הוא $ 470.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NOOK הוא 99.34B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 473.85K.