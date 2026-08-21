nftwizard מחיר היום

מחיר nftwizard (NFTWIZ) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.64% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NFTWIZ ל USD הוא $ 0 לכל NFTWIZ.

nftwizard כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 147,253, עם היצע במחזור של 767.53M NFTWIZ. ב‑24 השעות האחרונות, NFTWIZ סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NFTWIZ נע ב -0.42% בשעה האחרונה ו +9.53% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 139.76.

nftwizard (NFTWIZ) מידע שוק

שווי שוק $ 147.25K$ 147.25K $ 147.25K נפח (24 שעות) $ 139.76$ 139.76 $ 139.76 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 147.25K$ 147.25K $ 147.25K אספקת מחזור 767.53M 767.53M 767.53M אספקה כוללת 767,534,567.0 767,534,567.0 767,534,567.0

שווי השוק הנוכחי של nftwizard הוא $ 147.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 139.76. ההיצע במחזור של NFTWIZ הוא 767.53M, עם היצע כולל של 767534567.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 147.25K.