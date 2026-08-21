MPOOL מחיר היום

מחיר MPOOL (MULT POOL) בזמן אמת היום הוא $ 0.00365933, עם שינוי של 0.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MULT POOL ל USD הוא $ 0.00365933 לכל MULT POOL.

MPOOL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 325,729, עם היצע במחזור של 89.01M MULT POOL. ב‑24 השעות האחרונות, MULT POOL סחר בין $ 0.00365761 (נמוך) ל $ 0.00373493 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00596188, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00187809.

ביצועים לטווח קצר, MULT POOL נע ב -2.02% בשעה האחרונה ו -8.03% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 12.83.

MPOOL (MULT POOL) מידע שוק

שווי שוק $ 325.73K$ 325.73K $ 325.73K נפח (24 שעות) $ 12.83$ 12.83 $ 12.83 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 325.73K$ 325.73K $ 325.73K אספקת מחזור 89.01M 89.01M 89.01M אספקה כוללת 89,014,063.39626656 89,014,063.39626656 89,014,063.39626656

שווי השוק הנוכחי של MPOOL הוא $ 325.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 12.83. ההיצע במחזור של MULT POOL הוא 89.01M, עם היצע כולל של 89014063.39626656. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 325.73K.