MEMES מחיר היום

מחיר MEMES (MEMES) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 12.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MEMES ל USD הוא $ 0 לכל MEMES.

MEMES כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14,706.72, עם היצע במחזור של 30.00B MEMES. ב‑24 השעות האחרונות, MEMES סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0094522, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MEMES נע ב +4.28% בשעה האחרונה ו +31.44% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MEMES (MEMES) מידע שוק

שווי שוק $ 14.71K$ 14.71K $ 14.71K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 60.30K$ 60.30K $ 60.30K אספקת מחזור 30.00B 30.00B 30.00B אספקה כוללת 123,000,000,000.0 123,000,000,000.0 123,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MEMES הוא $ 14.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MEMES הוא 30.00B, עם היצע כולל של 123000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 60.30K.