Levana מחיר היום

מחיר Levana (LVN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.16% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LVN ל USD הוא $ 0 לכל LVN.

Levana כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 410,872, עם היצע במחזור של 803.02M LVN. ב‑24 השעות האחרונות, LVN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.894668, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LVN נע ב -1.84% בשעה האחרונה ו -8.09% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 22.40.

Levana (LVN) מידע שוק

שווי שוק $ 410.87K$ 410.87K $ 410.87K נפח (24 שעות) $ 22.40$ 22.40 $ 22.40 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 511.66K$ 511.66K $ 511.66K אספקת מחזור 803.02M 803.02M 803.02M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Levana הוא $ 410.87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 22.40. ההיצע במחזור של LVN הוא 803.02M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 511.66K.