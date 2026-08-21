lemonbob מחיר היום

מחיר lemonbob (LEMONBOB) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 22.39% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LEMONBOB ל USD הוא $ 0 לכל LEMONBOB.

lemonbob כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 57,036, עם היצע במחזור של 957.61M LEMONBOB. ב‑24 השעות האחרונות, LEMONBOB סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LEMONBOB נע ב -1.37% בשעה האחרונה ו +20.94% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

lemonbob (LEMONBOB) מידע שוק

שווי שוק $ 57.04K$ 57.04K $ 57.04K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 57.04K$ 57.04K $ 57.04K אספקת מחזור 957.61M 957.61M 957.61M אספקה כוללת 957,613,838.845464 957,613,838.845464 957,613,838.845464

שווי השוק הנוכחי של lemonbob הוא $ 57.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LEMONBOB הוא 957.61M, עם היצע כולל של 957613838.845464. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 57.04K.