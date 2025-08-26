Jellification (JELLY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00000573 $ 0.00000573 $ 0.00000573 24 שעות נמוך $ 0.00000573 $ 0.00000573 $ 0.00000573 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00000573$ 0.00000573 $ 0.00000573 גבוה 24 שעות $ 0.00000573$ 0.00000573 $ 0.00000573 שיא כל הזמנים $ 0.00023949$ 0.00023949 $ 0.00023949 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000485$ 0.00000485 $ 0.00000485 שינוי מחיר (שעה אחת) 0.00% שינוי מחיר (1D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Jellification (JELLY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000573. במהלך 24 השעות האחרונות, JELLY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000573 לבין שיא של $ 0.00000573, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JELLYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00023949, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000485.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JELLY השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Jellification (JELLY) מידע שוק

שווי שוק $ 5.73K$ 5.73K $ 5.73K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.73K$ 5.73K $ 5.73K אספקת מחזור 999.08M 999.08M 999.08M אספקה כוללת 999,077,536.65738 999,077,536.65738 999,077,536.65738

שווי השוק הנוכחי של Jellification הוא $ 5.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JELLY הוא 999.08M, עם היצע כולל של 999077536.65738. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.73K.