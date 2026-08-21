Owlto Finance מחיר היום

מחיר Owlto Finance (OWL) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.000798, עם שינוי של 0.68% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OWL ל ILS הוא ₪ 0.000798 לכל OWL.

Owlto Finance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- OWL. ב‑24 השעות האחרונות, OWL סחר בין ₪ 0.0007951 (נמוך) ל ₪ 0.000827 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, OWL נע ב -1.16% בשעה האחרונה ו -5.53% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 54.71K.

Owlto Finance (OWL) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 54.71K₪ 54.71K ₪ 54.71K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 1.60M₪ 1.60M ₪ 1.60M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Owlto Finance הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 54.71K. ההיצע במחזור של OWL הוא --, עם היצע כולל של 2000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 1.60M.