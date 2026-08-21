IRISnet מחיר היום

מחיר IRISnet (IRIS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 10.20% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ IRIS ל USD הוא $ 0 לכל IRIS.

IRISnet כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 239,496, עם היצע במחזור של 1.44B IRIS. ב‑24 השעות האחרונות, IRIS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.299467, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, IRIS נע ב -0.14% בשעה האחרונה ו -12.09% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.02K.

IRISnet (IRIS) מידע שוק

שווי שוק $ 239.50K$ 239.50K $ 239.50K נפח (24 שעות) $ 1.02K$ 1.02K $ 1.02K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 357.09K$ 357.09K $ 357.09K אספקת מחזור 1.44B 1.44B 1.44B אספקה כוללת 2,149,219,140.227 2,149,219,140.227 2,149,219,140.227

שווי השוק הנוכחי של IRISnet הוא $ 239.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.02K. ההיצע במחזור של IRIS הוא 1.44B, עם היצע כולל של 2149219140.227. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 357.09K.