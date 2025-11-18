Hyperbeat USDT מחיר היום

מחיר Hyperbeat USDT (HBUSDT) בזמן אמת היום הוא $ 1.083, עם שינוי של 0.33% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HBUSDT ל USD הוא $ 1.083 לכל HBUSDT.

Hyperbeat USDT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 56,513,382, עם היצע במחזור של 52.38M HBUSDT. ב‑24 השעות האחרונות, HBUSDT סחר בין $ 1.071 (נמוך) ל $ 1.091 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.27, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.701228.

ביצועים לטווח קצר, HBUSDT נע ב +0.57% בשעה האחרונה ו +0.78% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Hyperbeat USDT (HBUSDT) מידע שוק

