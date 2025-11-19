Hyperbeat USDT (HBUSDT) תחזית מחיר (USD)

קבל Hyperbeat USDT תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה HBUSDT יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Hyperbeat USDT % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Hyperbeat USDT תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Hyperbeat USDT (HBUSDT) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Hyperbeat USDT ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.08 בשנת 2025. Hyperbeat USDT (HBUSDT) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Hyperbeat USDT ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.1340 בשנת 2026. Hyperbeat USDT (HBUSDT) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של HBUSDT הוא $ 1.1907 עם 10.25% שיעור צמיחה. Hyperbeat USDT (HBUSDT) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של HBUSDT הוא $ 1.2502 עם 15.76% שיעור צמיחה. Hyperbeat USDT (HBUSDT) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של HBUSDT הוא $ 1.3127 עם 21.55% שיעור צמיחה. Hyperbeat USDT (HBUSDT) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של HBUSDT הוא $ 1.3783 עם 27.63% שיעור צמיחה. Hyperbeat USDT (HBUSDT) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Hyperbeat USDT עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 2.2452. Hyperbeat USDT (HBUSDT) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Hyperbeat USDT עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 3.6572. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 1.08 0.00%

2026 $ 1.1340 5.00%

2027 $ 1.1907 10.25%

2028 $ 1.2502 15.76%

2029 $ 1.3127 21.55%

2030 $ 1.3783 27.63%

2031 $ 1.4473 34.01%

2032 $ 1.5196 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 1.5956 47.75%

2034 $ 1.6754 55.13%

2035 $ 1.7592 62.89%

2036 $ 1.8471 71.03%

2037 $ 1.9395 79.59%

2038 $ 2.0365 88.56%

2039 $ 2.1383 97.99%

2040 $ 2.2452 107.89% הצג עוד לטווח קצר Hyperbeat USDT תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 1.08 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 1.0801 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 1.0810 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 1.0844 0.41% Hyperbeat USDT (HBUSDT) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורHBUSDTב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $1.08 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Hyperbeat USDT (HBUSDT) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורHBUSDT , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $1.0801 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Hyperbeat USDT (HBUSDT) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורHBUSDT , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $1.0810 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Hyperbeat USDT (HBUSDT) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורHBUSDT הוא $1.0844 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Hyperbeat USDT
שווי שוק $ 56.46M
אספקת מחזור 52.38M
HBUSDT יש כמות במעגל של 52.38M ושווי שוק כולל של $ 56.46M.

Hyperbeat USDT מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בHyperbeat USDTדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלHyperbeat USDT הוא 1.08USD. היצע במחזור של Hyperbeat USDT(HBUSDT) הוא 52.38M HBUSDT , מה שמעניק לו שווי שוק של $56,456,523 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.28% $ -0.003091 $ 1.091 $ 1.063

7 ימים -0.02% $ -0.000281 $ 1.0905 $ 1.0673

30 ימים 0.52% $ 0.005625 $ 1.0905 $ 1.0673 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Hyperbeat USDT הראה תנועת מחירים של $-0.003091 , המשקפת -0.28% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Hyperbeat USDT נסחר בשיא של $1.0905 ושפל של $1.0673 . נרשם שינוי במחיר של -0.02% . מגמה אחרונה זו מציגה אתHBUSDT הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Hyperbeat USDT חווה 0.52% שינוי, המשקף בערך $0.005625 לערכו. זה מצביע על כך ש HBUSDT עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Hyperbeat USDT (HBUSDT) מודול חיזוי מחיר עובד? Hyperbeat USDT מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של HBUSDTעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךHyperbeat USDT לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של HBUSDT , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Hyperbeat USDT. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלHBUSDT . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלHBUSDT כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Hyperbeat USDT.

מדוע HBUSDT חיזוי מחירים חשוב?

HBUSDT תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

