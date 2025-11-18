Holdstation מחיר היום

מחיר Holdstation (HOLD) בזמן אמת היום הוא $ 0.981769, עם שינוי של 1.72% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HOLD ל USD הוא $ 0.981769 לכל HOLD.

Holdstation כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,748,425, עם היצע במחזור של 7.90M HOLD. ב‑24 השעות האחרונות, HOLD סחר בין $ 0.95343 (נמוך) ל $ 1.013 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.48, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.823101.

ביצועים לטווח קצר, HOLD נע ב +0.84% בשעה האחרונה ו -7.37% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Holdstation (HOLD) מידע שוק

שווי שוק $ 7.75M$ 7.75M $ 7.75M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.41M$ 29.41M $ 29.41M אספקת מחזור 7.90M 7.90M 7.90M אספקה כוללת 30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0

