Hermes Synth מחיר היום

מחיר Hermes Synth (HS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HS ל USD הוא $ 0 לכל HS.

Hermes Synth כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 26,700, עם היצע במחזור של 100.00B HS. ב‑24 השעות האחרונות, HS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HS נע ב -- בשעה האחרונה ו +23.26% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Hermes Synth (HS) מידע שוק

שווי שוק $ 26.70K$ 26.70K $ 26.70K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.70K$ 26.70K $ 26.70K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של Hermes Synth הוא $ 26.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HS הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.70K.