Guardian Token מחיר היום

מחיר Guardian Token (GUARDIAN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00046911, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GUARDIAN ל USD הוא $ 0.00046911 לכל GUARDIAN.

Guardian Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 278,163, עם היצע במחזור של 592.96M GUARDIAN. ב‑24 השעות האחרונות, GUARDIAN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00085109, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00045692.

ביצועים לטווח קצר, GUARDIAN נע ב -- בשעה האחרונה ו -3.83% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Guardian Token (GUARDIAN) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Guardian Token הוא $ 278.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GUARDIAN הוא 592.96M, עם היצע כולל של 592957032.600946. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 278.16K.