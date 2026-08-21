Rave מחיר היום

מחיר Rave (KRAV) בזמן אמת היום הוא $ 0.00198125, עם שינוי של 3.50% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KRAV ל USD הוא $ 0.00198125 לכל KRAV.

Rave כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,692,092, עם היצע במחזור של 854.16M KRAV. ב‑24 השעות האחרונות, KRAV סחר בין $ 0.00189008 (נמוך) ל $ 0.0020337 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.074706, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KRAV נע ב +0.95% בשעה האחרונה ו +24.81% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 114.92.

Rave (KRAV) מידע שוק

שווי שוק $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M נפח (24 שעות) $ 114.92$ 114.92 $ 114.92 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M אספקת מחזור 854.16M 854.16M 854.16M אספקה כוללת 854,164,133.8607213 854,164,133.8607213 854,164,133.8607213

שווי השוק הנוכחי של Rave הוא $ 1.69M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 114.92. ההיצע במחזור של KRAV הוא 854.16M, עם היצע כולל של 854164133.8607213. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.69M.