TONCOIN סֵמֶל

TONCOIN מְחִיר(TON)

1 TON ל USDמחיר חי:

TONCOIN (TON) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:46:38 (UTC+8)

TONCOIN (TON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.62%

-3.84%

-4.33%

-4.33%

TONCOIN (TON) המחיר בזמן אמת של הוא $ 3.207. במהלך 24 השעות האחרונות, TON נסחר בטווח שבין שפל של $ 3.175 לבין שיא של $ 3.408, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 8.235022765920782, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.39061681567469.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TON השתנה ב +0.62% במהלך השעה האחרונה, -3.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TONCOIN (TON) מידע שוק

No.21

0.21%

TONCOIN

שווי השוק הנוכחי של TONCOIN הוא $ 8.23B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 13.34M. ההיצע במחזור של TON הוא 2.57B, עם היצע כולל של 5138737877.26353. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.48B.

TONCOIN (TON) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של TONCOINהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.12799-3.84%
30 ימים$ -0.097-2.94%
60 ימים$ +0.38+13.44%
90 ימים$ +0.224+7.50%
TONCOIN שינוי מחיר היום

היום,TON רשם שינוי של $ -0.12799 (-3.84%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

TONCOIN שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.097 (-2.94%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

TONCOIN שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TON ראה שינוי של $ +0.38 (+13.44%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

TONCOIN שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.224 (+7.50%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של TONCOIN (TON)?

בדוק את TONCOIN עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהTONCOIN (TON)

Apart from processing millions of transactions per second, TON blockchain-based ecosystem has all the chances to give rise to a genuine Web3.0 Internet with decentralized storage, anonymous network, DNS, instant payments and various decentralized services.

TONCOIN זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול TONCOINההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקTON את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים TONCOINאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTONCOIN לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

TONCOINתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה TONCOIN (TON) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות TONCOIN (TON) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור TONCOIN.

בדוק את TONCOIN תחזית המחיר עכשיו‏!

TONCOIN (TON) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של TONCOIN (TON) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TON הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות TONCOIN (TON)

מחפש איך לקנותTONCOIN? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש TONCOINב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

TON למטבעות מקומיים

TONCOIN מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של TONCOIN, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרTONCOIN הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על TONCOIN

כמה שווה TONCOIN (TON) היום?
החי TONהמחיר ב USD הוא 3.207 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TON ל USD?
המחיר הנוכחי של TON ל USD הוא $ 3.207. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של TONCOIN?
שווי השוק של TON הוא $ 8.23B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TON?
ההיצע במחזור של TON הוא 2.57B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TON?
‏‏TON השיג מחיר שיא (ATH) של 8.235022765920782 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TON?
TON ‏‏רשם מחירATL של 0.39061681567469 USD.
מהו נפח המסחר של TON?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TON הוא $ 13.34M USD.
האם TON יעלה השנה?
TON ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TON תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
TONCOIN (TON) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

1 TON = 3.207 USD

מסחרTON

