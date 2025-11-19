Guardian Token (GUARDIAN) תחזית מחיר (USD)

קבל Guardian Token תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה GUARDIAN יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Guardian Token % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Guardian Token תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Guardian Token (GUARDIAN) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Guardian Token ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000426 בשנת 2025. Guardian Token (GUARDIAN) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Guardian Token ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000447 בשנת 2026. Guardian Token (GUARDIAN) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של GUARDIAN הוא $ 0.000470 עם 10.25% שיעור צמיחה. Guardian Token (GUARDIAN) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של GUARDIAN הוא $ 0.000493 עם 15.76% שיעור צמיחה. Guardian Token (GUARDIAN) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של GUARDIAN הוא $ 0.000518 עם 21.55% שיעור צמיחה. Guardian Token (GUARDIAN) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של GUARDIAN הוא $ 0.000544 עם 27.63% שיעור צמיחה. Guardian Token (GUARDIAN) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Guardian Token עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000886. Guardian Token (GUARDIAN) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Guardian Token עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001444. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.000426 0.00%

2026 $ 0.000447 5.00%

2027 $ 0.000470 10.25%

2028 $ 0.000493 15.76%

2029 $ 0.000518 21.55%

2030 $ 0.000544 27.63%

2031 $ 0.000571 34.01%

2032 $ 0.000600 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.000630 47.75%

2034 $ 0.000661 55.13%

2035 $ 0.000694 62.89%

2036 $ 0.000729 71.03%

2037 $ 0.000765 79.59%

2038 $ 0.000804 88.56%

2039 $ 0.000844 97.99%

2040 $ 0.000886 107.89% הצג עוד לטווח קצר Guardian Token תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000426 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.000426 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.000426 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000428 0.41% Guardian Token (GUARDIAN) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורGUARDIANב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000426 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Guardian Token (GUARDIAN) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורGUARDIAN , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000426 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Guardian Token (GUARDIAN) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורGUARDIAN , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000426 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Guardian Token (GUARDIAN) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורGUARDIAN הוא $0.000428 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Guardian Token
מחיר נוכחי
שינוי מחיר (24 שעות)
שווי שוק $ 252.88K
אספקת מחזור 592.96M
נפח (24 שעות)
המחיר GUARDIAN העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, GUARDIAN יש כמות במעגל של 592.96M ושווי שוק כולל של $ 252.88K.

Guardian Token מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בGuardian Tokenדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלGuardian Token הוא 0.000426USD. היצע במחזור של Guardian Token(GUARDIAN) הוא 592.96M GUARDIAN , מה שמעניק לו שווי שוק של $252,882 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 1.85% $ 0 $ 0.000428 $ 0.000414

7 ימים -13.37% $ -0.000057 $ 0.000595 $ 0.000418

30 ימים -26.41% $ -0.000112 $ 0.000595 $ 0.000418 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Guardian Token הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 1.85% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Guardian Token נסחר בשיא של $0.000595 ושפל של $0.000418 . נרשם שינוי במחיר של -13.37% . מגמה אחרונה זו מציגה אתGUARDIAN הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Guardian Token חווה -26.41% שינוי, המשקף בערך $-0.000112 לערכו. זה מצביע על כך ש GUARDIAN עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Guardian Token (GUARDIAN) מודול חיזוי מחיר עובד? Guardian Token מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של GUARDIANעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךGuardian Token לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של GUARDIAN , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Guardian Token. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלGUARDIAN . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלGUARDIAN כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Guardian Token.

מדוע GUARDIAN חיזוי מחירים חשוב?

GUARDIAN תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

