sato מחיר היום

מחיר sato (SATO) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.3132, עם שינוי של 11.69% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SATO ל ILS הוא ₪ 0.3132 לכל SATO.

sato כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- SATO. ב‑24 השעות האחרונות, SATO סחר בין ₪ 0.2735 (נמוך) ל ₪ 0.3458 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, SATO נע ב +0.35% בשעה האחרונה ו +1.82% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 132.01K.

sato (SATO) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 132.01K₪ 132.01K ₪ 132.01K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 5.78M₪ 5.78M ₪ 5.78M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 18,454,077 18,454,077 18,454,077 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של sato הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 132.01K. ההיצע במחזור של SATO הוא --, עם היצע כולל של 18454077. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 5.78M.