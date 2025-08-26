Groyper (GROYPER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.011702 $ 0.011702 $ 0.011702 24 שעות נמוך $ 0.01257972 $ 0.01257972 $ 0.01257972 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.011702$ 0.011702 $ 0.011702 גבוה 24 שעות $ 0.01257972$ 0.01257972 $ 0.01257972 שיא כל הזמנים $ 0.186504$ 0.186504 $ 0.186504 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00125535$ 0.00125535 $ 0.00125535 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.81% שינוי מחיר (1D) -2.07% שינוי מחיר (7D) +23.66% שינוי מחיר (7D) +23.66%

Groyper (GROYPER) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01198317. במהלך 24 השעות האחרונות, GROYPER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.011702 לבין שיא של $ 0.01257972, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GROYPERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.186504, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00125535.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GROYPER השתנה ב +1.81% במהלך השעה האחרונה, -2.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+23.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Groyper (GROYPER) מידע שוק

שווי שוק $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M אספקת מחזור 93.00M 93.00M 93.00M אספקה כוללת 93,000,000.0 93,000,000.0 93,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Groyper הוא $ 1.11M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GROYPER הוא 93.00M, עם היצע כולל של 93000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.11M.