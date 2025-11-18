Gorbagana Daemon מחיר היום

מחיר Gorbagana Daemon (OSCAR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00002686, עם שינוי של 6.57% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OSCAR ל USD הוא $ 0.00002686 לכל OSCAR.

Gorbagana Daemon כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 26,858, עם היצע במחזור של 999.88M OSCAR. ב‑24 השעות האחרונות, OSCAR סחר בין $ 0.00002596 (נמוך) ל $ 0.00002948 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00095849, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00002573.

ביצועים לטווח קצר, OSCAR נע ב +0.49% בשעה האחרונה ו -19.66% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Gorbagana Daemon (OSCAR) מידע שוק

שווי שוק $ 26.86K$ 26.86K $ 26.86K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.86K$ 26.86K $ 26.86K אספקת מחזור 999.88M 999.88M 999.88M אספקה כוללת 999,875,808.838474 999,875,808.838474 999,875,808.838474

שווי השוק הנוכחי של Gorbagana Daemon הוא $ 26.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OSCAR הוא 999.88M, עם היצע כולל של 999875808.838474. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.86K.