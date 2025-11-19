Gorbagana Daemon (OSCAR) תחזית מחיר (USD)

קבל Gorbagana Daemon תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה OSCAR יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Gorbagana Daemon % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Gorbagana Daemon תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Gorbagana Daemon (OSCAR) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Gorbagana Daemon ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000029 בשנת 2025. Gorbagana Daemon (OSCAR) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Gorbagana Daemon ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000030 בשנת 2026. Gorbagana Daemon (OSCAR) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של OSCAR הוא $ 0.000032 עם 10.25% שיעור צמיחה. Gorbagana Daemon (OSCAR) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של OSCAR הוא $ 0.000033 עם 15.76% שיעור צמיחה. Gorbagana Daemon (OSCAR) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של OSCAR הוא $ 0.000035 עם 21.55% שיעור צמיחה. Gorbagana Daemon (OSCAR) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של OSCAR הוא $ 0.000037 עם 27.63% שיעור צמיחה. Gorbagana Daemon (OSCAR) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Gorbagana Daemon עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000060. Gorbagana Daemon (OSCAR) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Gorbagana Daemon עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000098. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.000029 0.00%

2026 $ 0.000030 5.00%

2027 $ 0.000032 10.25%

2028 $ 0.000033 15.76%

2029 $ 0.000035 21.55%

2030 $ 0.000037 27.63%

2031 $ 0.000038 34.01%

2032 $ 0.000040 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.000042 47.75%

2034 $ 0.000045 55.13%

2035 $ 0.000047 62.89%

2036 $ 0.000049 71.03%

2037 $ 0.000052 79.59%

2038 $ 0.000054 88.56%

2039 $ 0.000057 97.99%

2040 $ 0.000060 107.89% הצג עוד לטווח קצר Gorbagana Daemon תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000029 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.000029 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.000029 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000029 0.41% Gorbagana Daemon (OSCAR) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורOSCARב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000029 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Gorbagana Daemon (OSCAR) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורOSCAR , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000029 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Gorbagana Daemon (OSCAR) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורOSCAR , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000029 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Gorbagana Daemon (OSCAR) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורOSCAR הוא $0.000029 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Gorbagana Daemon מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 29.09K$ 29.09K $ 29.09K אספקת מחזור 999.88M 999.88M 999.88M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר OSCAR העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, OSCAR יש כמות במעגל של 999.88M ושווי שוק כולל של $ 29.09K. צפה OSCAR במחיר חי

Gorbagana Daemon מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בGorbagana Daemonדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלGorbagana Daemon הוא 0.000029USD. היצע במחזור של Gorbagana Daemon(OSCAR) הוא 999.88M OSCAR , מה שמעניק לו שווי שוק של $29,086 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 7.51% $ 0 $ 0.000029 $ 0.000025

7 ימים -6.89% $ -0.000002 $ 0.000036 $ 0.000025

30 ימים 0.51% $ 0.000000 $ 0.000036 $ 0.000025 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Gorbagana Daemon הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 7.51% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Gorbagana Daemon נסחר בשיא של $0.000036 ושפל של $0.000025 . נרשם שינוי במחיר של -6.89% . מגמה אחרונה זו מציגה אתOSCAR הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Gorbagana Daemon חווה 0.51% שינוי, המשקף בערך $0.000000 לערכו. זה מצביע על כך ש OSCAR עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Gorbagana Daemon (OSCAR) מודול חיזוי מחיר עובד? Gorbagana Daemon מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של OSCARעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךGorbagana Daemon לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של OSCAR , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Gorbagana Daemon. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלOSCAR . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלOSCAR כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Gorbagana Daemon.

מדוע OSCAR חיזוי מחירים חשוב?

OSCAR תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם OSCAR כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, OSCAR ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של OSCAR בחודש הבא? על פי Gorbagana Daemon (OSCAR) כלי תחזית המחירים, המחיר OSCAR הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 OSCAR בשנת 2026? המחיר של 1 Gorbagana Daemon (OSCAR) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, OSCAR יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של OSCAR בשנת 2027? Gorbagana Daemon (OSCAR) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 OSCAR עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של OSCAR בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Gorbagana Daemon (OSCAR) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של OSCAR בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Gorbagana Daemon (OSCAR) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 OSCAR בשנת 2030? המחיר של 1 Gorbagana Daemon (OSCAR) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, OSCAR יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי OSCAR תחזית המחיר בשנת 2040? Gorbagana Daemon (OSCAR) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 OSCAR עד שנת 2040.