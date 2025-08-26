GAME (GAMES) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.12% שינוי מחיר (7D) +5.85%

GAME (GAMES) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GAMES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GAMESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GAMES השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GAME (GAMES) מידע שוק

שווי שוק $ 110.01K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 183.34K אספקת מחזור 6.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של GAME הוא $ 110.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GAMES הוא 6.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 183.34K.